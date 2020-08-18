Что ответить налоговикам, если они требуют документы, срок хранения по которым вышел?

Налоговики требуют документы вне рамок проверки за периоды, по которым уже срок хранения вышел. Это вообще законно? И что на это стоит ответить?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Налоговая совсем взбесилась у нас... Требуют доки за 2014-2016г.! Как думаете, могу послать, далеко и надолго? Вне рамок налоговых проверок».

Вот что пишут в комментариях:

«Если они у вас в наличии, (Документы за 2014-2016) лучше предоставить. Я стараюсь с ними не воевать, и лишний раз не драконить ни их, ни себя. Если нет, пишите письмо с требованием разъяснить, зачем им понадобились доки 4-х летней давности».

Не воевать, это, конечно хорошо, но вот на каком основании налоговики это требуют? Все сроки проверок давно вышли. Собственно, это и спрашивает автор:

«Если им давать все, что они хотят.. Пора, наверное, уже законы соблюдать, нет? Вопрос, насколько это законно?».

С учетом, что срок хранения документов, кроме кадровых, до 5 лет. Некоторые даты уже точно не попадают.

Дальше автор уточняет, что документы требуют по контрагенту.

А вот что еще разъясняют в комментарии:

«Если вы получили налоговый убыток, то имеете право уменьшать на его суммы прибыль в течение 10 лет. До последнего года такого использования вы обязаны хранить документы, подтверждающие формирование исходного убытка».

Получается, лучше вообще все хранить? Вдруг спросят?

Вот еще совет:

«Статья 93.1 НК РФ не содержит ограничений по количеству налоговых периодов, которые могут быть охвачены такой проверкой. Однако вне рамок налоговой проверки инспекция может требовать только те бумаги (данные), которые касаются конкретной сделки. Документы, которые непосредственно не относятся к конкретной сделке, инспекторы требовать не вправе. При этом Вы вправе не представлять документы, срок хранения которых уже истек».

В общем, стоит просто отписаться.