В вакансии ищут чистоплотного бухгалтера-эстета

Две совершенно вырвиглазные вакансии. В одной нужен стерильный эстет-пограничник, в другой, по сути, Золушка за 35 тыс. до вычета НДФЛ. И как тут выбирать, если больше, вдруг, не из чего?
Поделились в «Красном угллке бухгалдтера», здесь и здесь.
«Очередной шедевр HR»:
Тут комментаторы, что называется, оторвались по полной:
«Псарьки... О, боже. Стерильный кандидат!».
Или:
«Чистоплотный стерильный пограничник-эстет — это прекрасно».
Вот еще:
«Бережно относиться к имуществу- это что? Пиво не лить на клавиатуру?».
Там же предположили, что кандидат не должен грызть ручки и кидаться тапками в монитор.
В общем,
«Настрадались, видать, Псарьки...».
А вот другая вакансия. Тут, по словам автора, «требуется очередная Золушка, да еще и с тестированием»:
Вот что пишут в комментариях тут:
«Лучше в пограничники к Псарькам, чесное слово».
Вот уж правда, с такими запросами и предложениями по деньгам — можно и стерильным пограничником-эстетом побыть. Если больше выбирать не из чего.