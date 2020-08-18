В вакансии ищут чистоплотного бухгалтера-эстета

Две совершенно вырвиглазные вакансии. В одной нужен стерильный эстет-пограничник, в другой, по сути, Золушка за 35 тыс. до вычета НДФЛ. И как тут выбирать, если больше, вдруг, не из чего?

Поделились в «Красном угллке бухгалдтера», здесь и здесь.

«Очередной шедевр HR»:

Тут комментаторы, что называется, оторвались по полной:

«Псарьки... О, боже. Стерильный кандидат!».

Или:

«Чистоплотный стерильный пограничник-эстет — это прекрасно».

Вот еще:

«Бережно относиться к имуществу- это что? Пиво не лить на клавиатуру?».

Там же предположили, что кандидат не должен грызть ручки и кидаться тапками в монитор.

В общем,

«Настрадались, видать, Псарьки...».

А вот другая вакансия. Тут, по словам автора, «требуется очередная Золушка, да еще и с тестированием»:

Вот что пишут в комментариях тут:

«Лучше в пограничники к Псарькам, чесное слово».

Вот уж правда, с такими запросами и предложениями по деньгам — можно и стерильным пограничником-эстетом побыть. Если больше выбирать не из чего.