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Для российских интернет-магазинов предложили ввести специальные правила работы с поставщиками

Для российских интернет-магазинов в скором будущем могут написать специальные правила работы и взаимодействия с поставщиками товаров, которые недовольны, что онлайн-площадки меняют договоры и тарифы в одностороннем порядке.

С такой инициативой выступила комиссия по применению Кодекса добросовестных практик (КДП), пишет «Коммерсантъ». В настоящее время кодекс распространяется на офлайн-торговлю и регулирует взаимоотношения между ретейлерами и их поставщиками. Его исполнение носит добровольный характер и охватывает в первую очередь сферу продуктов питания и товаров повседневного спроса.

Необходимость распространения кодекса на онлайн-продажи объясняют стремительным ростом сектора с из-за пандемии коронавируса. По состоянию на апрель, на онлайн-покупки продуктов питания приходилось около пяти процентов общего рынка, однако эксперты ожидают, что этот показатель будет расти. По прогнозам оборот онлайн-продаж по итогам года будет на уровне 135 млрд руб.— это более чем в три раза больше, чем в 2019 году.

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Участники рынка отмечают, что текущие условия договоров оферты на интернет-площадках часто не подпадают под нормы саморегулирования, что мешает формированию общих правил игры. К примеру, операторы онлайн-площадок могут менять условия в одностороннем порядке. В сочетании с частой и непрогнозируемой сменой тарифов поставщики не могут планировать экономику контракта, товарооборот и прибыль.

Источник «Ъ» в крупной пищевой компании говорит, что у таких онлайн-магазинов продуктов, как «Утконос», основные процессы, включая закупочную политику, похожи на те, по которым работает обычный супермаркет. Но у маркетплейсов, таких как Ozon, по-другому устроена логистика: такие площадки работают со своими дистрибуторами, что ухудшает ценообразование для поставщиков. Есть сомнения, что участники рынка пойдут на добровольное саморегулирование. Как и в традиционной торговле, рыночная сила будет на стороне продавца.

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