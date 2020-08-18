Для российских интернет-магазинов предложили ввести специальные правила работы с поставщиками

Для российских интернет-магазинов в скором будущем могут написать специальные правила работы и взаимодействия с поставщиками товаров, которые недовольны, что онлайн-площадки меняют договоры и тарифы в одностороннем порядке.

С такой инициативой выступила комиссия по применению Кодекса добросовестных практик (КДП), пишет «Коммерсантъ». В настоящее время кодекс распространяется на офлайн-торговлю и регулирует взаимоотношения между ретейлерами и их поставщиками. Его исполнение носит добровольный характер и охватывает в первую очередь сферу продуктов питания и товаров повседневного спроса.

Необходимость распространения кодекса на онлайн-продажи объясняют стремительным ростом сектора с из-за пандемии коронавируса. По состоянию на апрель, на онлайн-покупки продуктов питания приходилось около пяти процентов общего рынка, однако эксперты ожидают, что этот показатель будет расти. По прогнозам оборот онлайн-продаж по итогам года будет на уровне 135 млрд руб.— это более чем в три раза больше, чем в 2019 году.