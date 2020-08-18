Банки не должны удерживать НДФЛ у ИП, потому что предприниматели сами платят свои налоги

Физические лица, зарегистрированные как ИП, самостоятельно исчисляют и уплачивают налог на доходы физических лиц по суммам доходов, полученных от осуществления такой деятельности. Об этом напомнил Минфин в письме от 05.08.2020 № 03-04-06/68522.

Если физическое лицо при заключении с банком договора на оказание услуг указывает, что оно действует в качестве индивидуального предпринимателя, то в отношении доходов, полученных индивидуальным предпринимателем от осуществления такой деятельности, обязанностей налогового агента у банка не возникает.

Из письма неясно, о каких именно услугах речь, но скорее всего вопрос был про проценты на остаток на счете ИП.