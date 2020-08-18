Сколько времени займет вручную составить 6-НДФЛ на 180 человек? И сколько будет стоить?

Очередной вопрос по бухгалтерской работе, сколько бы она заняла времени и сколько она могла бы стоить.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Сколько времени займет составить 6-НДФЛ по компании с 4 обособками и численностью 180? Делать надо вручную, так как программа делает ужас. И сколько это стоит?».

Вот что пишут в комментариях:

«Лучше разберитесь,почему ужас в программе (если это ваша программа) и наймите 1С-ника для техзадания. Дальше ошибок будет все меньше. Цена же зависит от многого — какие выплаты, есть ли выплаты физикам кроме сотрудников и зарплатных (например за аренду и т.п.) и т.д. Ну и самое главное, от за сколько это готов сделать бухгалтер: вот за сколько готовы — столько и берите».

Правда, спрашивали все-таки более-менее о конкретных цифрах.

Вот еще:

«У меня заняло бы дня 4 примерно. Если делать правильно и на основе обороток вручную. Быстрее только примерно (без групп по срокам выплат или частично)».

Или:

«4 обособки — это 4 отчёта. Сам по себе отчёт не сложный, просто 180 — это долго. Дня за 2 можно, если не отвлекаться на другое. По цене не скажу, у нас недорого».

Вот конкретнее:

«Грамотный бухгалтер разберется с ужасом в программе и все сделает за 2 дня примерно. По цене до 10 тыс. Цена зависит от срочности и от чего там ужас. Может ужас временный и в итоге отчет прекрасно сформируется автоматически».

А кто-то делится:

«Ужас, это когда у тебя 780 человек, 19 обособок и сервер сперли... За три дня до срока. Все прочее исправимо».

Ну, у всех свое понимание ужаса. В зависимости от опыта.