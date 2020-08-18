Предоставлять ли контрагенту копию паспорта директора?

Контрагенты требуют предоставить паспорт директора. Стоит предоставить или просто отписаться с упором на защиту персональных данных?
Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».
«У кого есть образцы отказа в предоставлении паспорта директору контрагенту? Поделитесь, пожалуйста».
Правда, автор потом сама накидала оснований, по которым можно отказать контрагенту:
«Отказ можно аргументировать тем, что руководитель не дает свое согласие на передачу его персональных данных контрагенту, а нормой ст. 88 ТК РФ предусмотрено обязательное соблюдение работодателем требования не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами. Вместо копии паспорта руководителя можно предложить контрагенту получить выписку из ЕГРЮЛ и предоставить контрагенту образец подписи директора, приказы, протоколы о назначении директора и т.п. Это позволит партнеру определить, что документы по сделке подписываются уполномоченным лицом».
Или:
«Передать документ можно только с личного согласия директора (п. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ). Иначе Роскомнадзор оштрафует компанию до 75 тыс. руб. (ч. 2 ст. 13.11 КоАП)».
Еще советуют в комментариях:
«Сначала контрагент присылает согласие на обработку перс данных директору,тот его подписывает,и после этого предоставляйте что считаете нужным».
А вот кто-то поделился вариантом письма:
Коллеги, а вы предоставляете паспорт директора контрагентам? Или отказываете?