Налоговики не смогли доказать фиктивность работ и доначисление НДС

Арбитражный суд Северо-Западного округа подтвердил позицию нижестоящих судов, который признали незаконным решение МИФНС № 23 по Санкт-Петербургу о доначислении ООО «ДорСтройИнжиниринг» 57,4 млн рублей — налог на добавленную стоимость (НДС), налог на прибыль, штраф и пени.

Поводом для доначислений послужило привлечение спорного контрагента, а также вывод инспекции о нарушениях, связанных с предъявлением к вычету и восстановлением НДС с полученных и выданных авансов.

Как указано в материалах дела, МИФНС провела выездную налоговую проверку уплаты ООО «ДорСтройИнжиниринг» налогов в 2014-2016 годах, и в 2018 году по итогам проверки доначислила компании 57,4 млн рублей. Компания обжаловала результаты проверки в вышестоящем налоговом управлении, а затем пошла в суд. В деле было два эпизода. Первый связан с привлечением в 2014 году ООО «ДорСтройИнжиниринг» субподрядчика для ремонта дорог Пушкинского района Санкт-Петербурга. Инспекция сделала вывод, что субподрядчик никаких работ не выполнял.

Доводы МИФНС по первому эпизоду:

несоответствие периода действия договоров со спорным субподрядчиком и периода выполнения спорных работ;

отсутствие оформленных у спорного субподрядчика некоторых документов, предусмотренных договорами субподряда;

отсутствие у участников цепочки договорных отношений в нарушение ст. 52 Градостроительного кодекса своих комплектов исполнительной документации;

формальный подход к ведению исполнительной документации, которая не подтверждает участие спорного субподрядчика в выполнении спорных ремонтных работ;

неисполнение спорным субподрядчиком гарантийных обязательств, предусмотренных договорами субподряда (гарантийный обязательства взял на себя налогоплательщик);

работники налогоплательщика не подтвердили участие субподрядчика в выполнении работ;

отсутствие выписок банка, подтверждающих факт приобретения спорным субподрядчиком товарно-материальных ценностей для выполнения работ;

отсутствие у спорного субподрядчика материальной, трудовой и технической базы в проверяемом периоде, ненахождение по адресу госрегистрации, отсутствие офисных и складских помещений;

отсутствие у спорного субподрядчика в штате работников с необходимой квалификацией и опытом работы по соответствующему профилю;

представление спорным субподрядчиком налоговой отчетности с минимальными показателями;

и другие доводы.

Тем не менее, суды указали, что спорный субподрядчик применял общую систему налогообложения, при проведении камеральных проверок нарушений не выявлено, фактов применения схем уклонения от налогообложения и неправомерного возмещения НДС не установлено.

«Установленные в ходе налоговой проверки обстоятельства не позволяют сделать достоверный вывод о неисполнении спорным субподрядчиком своей обязанности по уплате НДС в бюджет и об отсутствии экономического источника вычета налога», — указали суды.

Другие доводы МИФНС суды также признали недостаточными для того, чтобы подтвердить отсутствие ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности и правомерности заявленных вычетов.

Второй эпизод был связан с выводом инспекции о нарушениях, допущенных при предъявлении к вычету и восстановлении НДС с авансов. МИФНС указала, что ООО «ДорСтройИнжиниринг» в нарушение пп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ не восстановило суммы налогов, ранее принятые к вычету на основании п. 12 ст. 171 НК РФ (с перечисленных авансовых платежей по договорам с ООО «Автобан», ООО «Блок» и ООО «Строительные технологии»). Также в нарушение п. 8 ст. 171, п. 6 ст. 172 НК РФ налогоплательщик не исчислил НДС при получении авансов в рамках договоров с ЗАО «БУЕР», но впоследствии при реализации выполненных работ НДС был предъявлен к вычету. Кроме того, по мнению МИФНС, в ряде случае налогоплательщик НДС исчислил ошибочно дважды (и с аванса, и с реализации, при отсутствии вычета в отношении НДС с аванса). Но и в этом случае суды признали доначисление НДС неправомерным со ссылкой на то, что фактически проверка налоговых обязательств компании была проведена выборочным методом.

«Примененный инспекцией выборочный метод с учетом количества проверенных операций (только по ряду договоров) не позволяет признать достоверным вывод Инспекции о суммах НДС, подлежащих доплате в бюджет за проверяемый период», — следует из материалов суда.

Суды подчеркнули, что «право налогоплательщика на самостоятельную реализацию права на применение налоговых вычетов путем их декларирования не освобождает налоговый орган при осуществлении мероприятий налогового контроля в рамках выездной налоговой проверки от обязанности определить сумму налогового обязательства, действительно подлежащую уплате в бюджет за проверяемый период».

По словам юриста ЮФ «Арбитраж.ру» Кирилла Снегирёва, данный судебный акт является хорошим примером применения идей Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», в рамках которого суд сформировал доктрину разумной экономической цели.

«Согласно доктрине разумной экономической цели, при определении обоснованности извлечения налогоплательщиком налоговой выгоды суды должны установить разумные экономические или иные причины (деловую цель) в действиях налогоплательщика с учетом оценки обстоятельств, свидетельствующих о его намерениях получить экономический эффект в результате реальной предпринимательской или иной экономической деятельности, как это указано в п. 9 Постановления ВАС № 53. П. 10 указанного Постановления ВАС был введен критерий должной осмотрительности налогоплательщика, согласно которому суд должен оценивать возможную осведомленность налогоплательщика о нарушении налоговых обязанностей, допущенных контрагентом налогоплательщика, при оценке обоснованности извлечения налоговой выгоды», — отметил юрист.

По словам Кирилла Снегирёва, впоследствии Судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) Верховного Суда РФ в Определении от 14.05.2020 № 307-ЭС19-27597 по делу № А42-7695/2017 (дело АО СПТБ «Звёздочка») прировняла разумную коммерческую осмотрительность к должной осмотрительности налогоплательщика.

«Верховный суд указал, что оценка проявления налогоплательщиком должной осмотрительности не сводится к выявлению изъянов в эффективности и рациональности его хозяйственных решений. В тех случаях, когда налоговым органом не ставится вопрос об участии налогоплательщика в уклонении от уплаты НДС в результате согласованных действий с поставщиками, но приводятся доводы о том, что налогоплательщик знал или должен был знать об уклонении его поставщика, поставщиков предыдущих звеньев от уплаты, при оценке данных доводов судебная практика исходит из стандарта осмотрительного поведения в гражданском (хозяйственном) обороте, ожидаемого от его разумного участника в сравнимых обстоятельствах. Таким образом, при определении обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды, к последнему не должно применяться требований больше, чем ожидается от стандартного поведения при выборе контрагента по сделке. В силу чего суды должны применять 2 теста: первый тест на разумную экономическую цель сделки, второй тест на возможную осведомлённость налогоплательщика о уклонении контрагента от исполнения налоговых обязательств. Вышеуказанный подход был применен в комментируемом деле», — подчеркнул Кирилл Снегирёв.

Дело №А56-53631/2019.