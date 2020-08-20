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Налогоплательщик выиграл в суде спор об искусственном дроблении бизнеса

Арбитражный суд Орловской области признал незаконным решение ИФНС по городу Орлу о доначислении ООО «Торговый дом «Посольство вкусной еды» 43,1 млн рублей – недоимку по налогу на прибыль, пени и штраф. Налоговый орган заподозрил налогоплательщика в искусственном дроблении бизнеса.

Решение суда еще не вступило в законную силу: налоговики подали апелляционную жалобу, рассмотрение которой назначено на 1 сентября 2020 года. 

Как указано в материалах дела, с ноября 2017 по июль 2018 года ИФНС провела выездную проверку по уплате ТД «Посольство вкусной еды» налогов в 2014-2016 годах. По итогам проверки налоговики пришли к выводу, что компания искусственно завысила свои косвенные расходы с помощью сотрудничества с ООО «Содействие», которое занималось в проверяемом периоде фасовкой производимых ТД «Посольство вкусной еды» товаров и погрузочно-разгрузочными работами. ООО «Содействие» применяло упрощенную систему налогообложения (УСН) со ставкой 15% («Доходы, уменьшенные на величину расходов»). В качестве доказательств искусственного дробления бизнеса налоговый орган привел целый ряд доводов.

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Доводы ИФНС:

  • ООО «Содействие» фасовку продукции осуществляло только для ООО «ТД «Посольство вкусной еды»;
  • сотрудники ООО Содействие» осуществляли свою деятельность на оборудовании, принадлежащем ООО «ТД «Посольство вкусной еды», выполняли одни и те же работы, при этом договоры аренды на оборудование не заключались;
  • единственным источником доходов деятельности ООО «Содействие» являлось ООО «ТД «Посольство вкусной еды», все расходы (коммунальные, аренда) за подконтрольное лицо в проверяемый период несло ООО «ТД «Посольство вкусной еды»;
  • взаимодействие ООО «ТД «Посольство вкусной еды» с подконтрольным лицом – ООО «Содействие» свидетельствует о согласованности действий участников хозяйственной деятельности;
  • ООО «Содействие» не могло самостоятельно функционировать и вести полноценно деятельность, оказывало услуги только для проверяемого налогоплательщика, доходы, полученные ООО «Содействие» от оказания услуг, практически равны расходам;
  • отсутствие у подконтрольной организации - ООО «Содействие» собственных производственных мощностей (имущества, транспорта, земельных участков, оборудования и т.д.);
  • наличие единой производственной базы у ООО «ТД «Посольство вкусной еды» и ООО «Содействие»;
  • предоставление налогоплательщиком беспроцентных займов в адрес ООО «Содействие», что не характерно для обычной хозяйственной деятельности;
  • передача готовой продукции на фасовку и обратно осуществлялась силами ООО «ТД «Посольство вкусной еды»;
  • спецодежда у сотрудников ООО «ТД «Посольство вкусной еды» и ООО «Содействие» в проверяемом периоде согласно показаниям работников была одна и та же (фартуки, косынки синего цвета), отличительных особенностей не было;
  • рабочие места сотрудников организаций находились в одних и тех же помещениях (производственные цеха ООО «ТД «Посольство вкусной еды»);
  • организации имеют один и тот же адрес регистрации;
  • использование единых телефонных номеров ООО «Содействие» и ООО «ТД «Посольство вкусной еды»;
  • численность работников каждой из организаций составляет не более 100 человек;
  • отчетность в налоговые органы представляется через представителя ООО «ТД «Посольство вкусной еды».
Также в 2014-2016 годах единственный учредитель и директор ООО «Содействие» одновременно работал в ТД «Посольство вкусной еды» в должности главного инженера. Также было установлено, что ТД «Посольство вкусной еды» оплатило в проверяемом периоде ООО «Содействие» за оказанные услуги 43,8 млн рублей, что в 3,87 раза меньше стоимости оказанных услуг (169,8 млн рублей). «ООО «ТД «Посольство вкусной еды» в 2014-2016 гг. осуществляло оплату в адрес ООО «Содействие» за оказанные услуги в размере расходов, необходимых для возмещения заработной платы работникам, уплаты налогов, взносов», - настаивали в налоговой инспекции. 

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«Факты свидетельствуют в своей совокупности о ведении ООО «ТД «Посольство вкусной еды» финансово-хозяйственной деятельности в условиях целенаправленного, формального дробления бизнеса путем налоговой оптимизации, позволяющей обеспечивать право нахождения ООО «Содействие» на льготном режиме налогообложения и освобождения от ряда налогов, а также завышения расходов у ООО «ТД «Посольство вкусной еды»», - настаивали в суде первой инстанции представители ИФНС.

В свою очередь, представители ТД «Посольство вкусной еды» в суде указывали, что термины «упаковывание» и «фасовка» имеют разное значение. Термин «фасовка» предполагает, что фасуемый продукт будет подвергаться двум последовательным операциям: разделению на дозы, или другими словами, дозированию, и дальнейшей упаковкой дозы в отдельный пакет или тару. ООО «Содействие» фасовало сухари, сушки, баранки, то есть продукцию, которая производилась ООО «ТД «Посольство вкусной еды» под разными торговыми марками. Причем фасовка такой продукции как сухари осуществлялась сотрудниками ООО «Содействие» вручную. Было детально рассмотрено, как осуществлялась фасовка товаров, и почему для этого был заключен договор с ООО «Содействие». Также было установлено, что фасовкой товаров ТД «Посольство вкусной еды» занималось и ООО «Трудовые резервы».

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Арбитражный суд Орловской области указал, что налогоплательщик помимо расходов на услуги ООО «Содействие» учитывали прочие характерные расходы, связанные с производством, которые приняты налоговым органом как обоснованные. При этом доля расходов, приходящаяся на ООО «Содействие», в общей сумме расходов составила 10%.

«Утверждая, что ООО «ТД «Посольство вкусной еды» самостоятельно на принадлежащем ему оборудовании осуществляло упаковку и фасовку произведенной продукции, налоговый орган, между тем, приняв часть заявленных налогоплательщиком расходов, соответствующую всем расходам ООО «Содействие», фактически принял тот факт, что выполненные по договорам услуги по фасованию продукции и погрузочно-разгрузочным работам носят реальный характер и выполнены ООО «Содействие» своими силами. Мотивация налогового органа в отказе в признании обоснованными затрат проверяемого налогоплательщика в полной сумме сводится к оценке их величины и экономической рациональности его действий», - указал суд.

По словам юриста ЮФ «Арбитраж.ру» Анны Лавришиной, субъекты предпринимательской деятельности при ведении бизнеса обладают самостоятельностью, широкой дискрецией и, как следствие, свободой выбора способа построения хозяйственных операций.

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«Так, само по себе дробление бизнеса с целью получения экономического эффекта допустимо и не влечет привлечение предпринимателя к налоговой ответственности, пока единственным смыслом разделения хозяйственной деятельности не становится минимизация налоговых выплат. В настоящем случае привлекая общество к ответственности, налоговая инспекция усмотрела в поведении налогоплательщика искусственно созданную схему дробления бизнесом, направленную именно на создание налоговой экономии. Однако при этом инспекцией не были приняты во внимание: реальный характер сделки, действительное исполнение обязательств по договору спорным контрагентом и достижение фактического результата. Совокупность этих обстоятельств позволяет квалифицировать налоговую выгоду как обоснованную. Привлечение к налоговой ответственности исключительно исходя из оценки обоснованности затрат налогоплательщика и экономической рациональности его действий недопустимо, так как вмешательство налоговых органов в сферу бизнеса ограничено и не может опосредовать негативные последствия для добросовестного предпринимателя», - считает юрист.

Дело №А48-9145/2019.

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