Налогоплательщик выиграл в суде спор об искусственном дроблении бизнеса

Арбитражный суд Орловской области признал незаконным решение ИФНС по городу Орлу о доначислении ООО «Торговый дом «Посольство вкусной еды» 43,1 млн рублей – недоимку по налогу на прибыль, пени и штраф. Налоговый орган заподозрил налогоплательщика в искусственном дроблении бизнеса.

Решение суда еще не вступило в законную силу: налоговики подали апелляционную жалобу, рассмотрение которой назначено на 1 сентября 2020 года.

Как указано в материалах дела, с ноября 2017 по июль 2018 года ИФНС провела выездную проверку по уплате ТД «Посольство вкусной еды» налогов в 2014-2016 годах. По итогам проверки налоговики пришли к выводу, что компания искусственно завысила свои косвенные расходы с помощью сотрудничества с ООО «Содействие», которое занималось в проверяемом периоде фасовкой производимых ТД «Посольство вкусной еды» товаров и погрузочно-разгрузочными работами. ООО «Содействие» применяло упрощенную систему налогообложения (УСН) со ставкой 15% («Доходы, уменьшенные на величину расходов»). В качестве доказательств искусственного дробления бизнеса налоговый орган привел целый ряд доводов.