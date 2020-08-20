Налоговики отказали по возврату переплат. Как их переубедить?

Обнаружили переплату, вернее, три разных переплаты. Налоговики согласились вернуть только самую маленькую, по остальным отказ. Стоит ли с ними повоевать?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«По новой организации выявила переплаты НДФЛ на три разных ОКТМО (меняли юрадрес). Написала три заявления на возврат. По одному отказали — больше трёх лет прошло с переплат. По второму отказали, написав, что не выявлено переплат. Хотя за неделю до заявлений на возврат сделали с налоговой акт сверки и подписали его. По третьему Заявлению (самая маленькая сумма в 4000 рублей) переплату вернули. Подскажите, как с налоговой можно повоевать по отказам? Какие шаги ещё можно и нужно предпринять?».

Вот что в комментариях посоветовали:

«Сначала сделайте уточнение платежа на правильный ОКТМО, а потом вернете или оставите на следующий период. У меня такая же проблема, два раза отказывали. Сейчас уже есть решение об уточнении и платеж отправили. Уточнение — датой платежа в казначейство».

Вот еще:

«Я исключительно через ЛК отправлял заявления, на всё ответили».

Правда, некоторые пишут, что электронно, через ЛК — бесполезно. Лучше отправлять почтой. А если три года прошло — пишут, что воевать бесполезно.