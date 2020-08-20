В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога. И сделал это, как ни странно, представитель партии «Единая Россия» депутат Андрей Барышев.

В пояснительной записке автор проекта пишет, что ранее президент РФ и представители общественности неоднократно высказывали идею отказаться от транспортного налога в пользу возмещения выпадающих доходов за счет акцизов на топливо.

«Полная замена транспортного налога доходами от продажи топлива (акцизом) приведет к более справедливому распределению бремени покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры в стране», — считает автор законопроекта.

Кроме того, в пояснительной записке указано, что из-за сложившейся эпидемиологической ситуацией и ее последствиями часть населения значительно меньше использует транспортные средства.

«С учетом относительно невысокой собираемости транспортного налога и производившейся индексации размеров акциза на топливо отмена транспортного налога является конструктивной мерой, призванной более справедливо распределить бремя финансирования расходов на строительство и ремонт дорог, исключить избыточное налогообложение отдельных категорий граждан, стимулировать к приобретению более экологичных транспортных средств», — пишет Барышев.

Заметим, что проект чисто популистский и не будет принят. Скорее всего, он не дойдет и до первого чтения. Никаких финансовых обоснований к документу не приложено.