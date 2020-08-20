Депутаты предложили отменить НДФЛ для сборщиков вторсырья. А его и так никто не платит

Депутаты Госдумы Алексей Канаев и Николай Валуев планируют до конца года внести в палату законопроект, согласно которому для россиян предлагается отменить НДФЛ за продажу вторсырья — металла, пластика, стекла.

Это может стимулировать развитие раздельного сбора мусора, пишут «Известия».

По мнению авторов идеи, сейчас сборщикам вторсырья приходится трудно — им надо заполнять декларацию 3-НДФЛ, иначе их оштрафуют. И налог приходится платить, если сумма сданного в год более 250 тыс. рублей.

Приемщикам сырья тоже непросто, уверены депутаты. Они вынуждены выступать в качестве налоговых агентов, а именно вести учет всех сдатчиков и сумм, выплаченных им, и передавать данные в налоговую.

Законопроект уже отправлен в Минприроды и Минэкономразвития. И Минприроды уже его поддержало.

Но лучше бы авторы проекта отправили его сначала в Минфин. Может быть там бы им рассказали, что приемщики вторсырья не выступают налоговыми агентами и никаких данных в ФНС не передают. Потому что заключают с физлицами-сборщиками договоры купли-продажи, а при продаже своего имущества граждане сами платят НДФЛ в соответствии со статьей 228 НК. А значит покупатель не является налоговым агентом.

С учетом того, что никакого учета сдатчиков не ведется, то и НДФЛ никто не платит.