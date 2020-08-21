ЦБ планирует в два раза сократить сроки разблокировки счетов

Центробанк прорабатывает вопрос ощутимого ускорения реабилитации клиентов — исключения из черных списков и разблокировки их счетов, замороженных по «антиотмывочному» закону.
Процедуру можно провести как минимум в два раза быстрее — за 15 рабочих дней вместо 30 без потерь эффективности, заявили «Известиям» в крупных банках.
Включение в число неблагонадежных пользователей накладывает ограничения на их доступ к финансовым услугам, в том числе блокировку счета. А для бизнеса сров в 30 дней может быть вообще смертельным.В регуляторе, впрочем, отметили, что важно сохранить эффективность уже действующего механизма «обеления» — фактически признания клиентов невиновными и восстановления их в доступе к банковским услугам. С момента запуска опции по реабилитации банки аннулировали свыше 53 тыс. отказов, а из блэклиста были исключены более 24 тыс. клиентов, уточнили в ЦБ.