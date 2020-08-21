Клерк.Ру
Бухгалтерия и учет
Банки
Директору
Налоги, взносы, пошлины и платежи
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

ЦБ планирует в два раза сократить сроки разблокировки счетов

Центробанк прорабатывает вопрос ощутимого ускорения реабилитации клиентов — исключения из черных списков и разблокировки их счетов, замороженных по «антиотмывочному» закону.

Процедуру можно провести как минимум в два раза быстрее — за 15 рабочих дней вместо 30 без потерь эффективности, заявили «Известиям» в крупных банках.

Включение в число неблагонадежных пользователей накладывает ограничения на их доступ к финансовым услугам, в том числе блокировку счета. А для бизнеса сров в 30 дней может быть вообще смертельным.

В регуляторе, впрочем, отметили, что важно сохранить эффективность уже действующего механизма «обеления» — фактически признания клиентов невиновными и восстановления их в доступе к банковским услугам. С момента запуска опции по реабилитации банки аннулировали свыше 53 тыс. отказов, а из блэклиста были исключены более 24 тыс. клиентов, уточнили в ЦБ.

SkillFaсtory
📌 Реклама
Получите все необходимые компетенции для работы с Big Data!
Научитесь использовать силу Big Data для трансформации вашего подразделения.
Узнать больше

В «антиотмывочном» законе используются очень обтекаемые формулировки, согласно которым «подозрительной» может показаться практически любая операция, говорят эксперты. К ним относятся абсолютно все транзакции свыше 600 тыс. рублей, сделки с недвижимостью более чем на 3 млн рублей, а также поступления из-за границы, превышающие 100 тыс. рублей.

У банков есть право блокировать и более мелкие операции, если они не типичны для рода деятельности организации или если характер транзакций не предполагает очевидной финансовой выгоды. А также в законе есть самая расплывчатая формулировка из всех возможных: «операция содержит иные признаки, дающие основание полагать, что она связана с терроризмом, отмыванием доходов». Зачастую банки, боясь штрафов от регулятора, на всякий случай блокируют всё, а потом уже начинают разбираться с теми клиентами, которые предъявляют претензии.

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама