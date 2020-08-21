ЦБ планирует в два раза сократить сроки разблокировки счетов

В «антиотмывочном» законе используются очень обтекаемые формулировки, согласно которым «подозрительной» может показаться практически любая операция, говорят эксперты. К ним относятся абсолютно все транзакции свыше 600 тыс. рублей, сделки с недвижимостью более чем на 3 млн рублей, а также поступления из-за границы, превышающие 100 тыс. рублей.

У банков есть право блокировать и более мелкие операции, если они не типичны для рода деятельности организации или если характер транзакций не предполагает очевидной финансовой выгоды. А также в законе есть самая расплывчатая формулировка из всех возможных: «операция содержит иные признаки, дающие основание полагать, что она связана с терроризмом, отмыванием доходов». Зачастую банки, боясь штрафов от регулятора, на всякий случай блокируют всё, а потом уже начинают разбираться с теми клиентами, которые предъявляют претензии.