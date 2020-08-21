Минфин против отмены транспортного налога. Кто-то удивлен?

Минфин РФ считает нецелесообразной отмену транспортного налога, это может привести к снижению поступлений в дорожные фонды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина.

«Минфин России считает нецелесообразным отмену транспортного налога. Транспортный налог является региональным налогом, формирующим в значительной степени доходную базу региональных и местных бюджетов. Кроме того, транспортный налог наряду с акцизами на нефтепродукты является одним из источников формирования дорожных фондов», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмена транспортного налога приведет к снижению поступлений региональных бюджетов, что потребует соответствующей компенсации из федерального бюджета.

Кроме того, в Минфине подчеркнули, что транспортный налог показывает высокий коэффициент собираемости. «Так, в 2019 году на начисленные по транспортному налогу 179,6 млрд рублей поступления составили 175,1 млрд рублей», — отмечается в сообщении.

Как отметили в ведомстве, идея с компенсацией выпадающих доходов бюджета за счет увеличения акцизов на топливо может повлечь рост цен на все товары.