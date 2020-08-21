Сегодня стартует программа кэшбека для туров по России

Сегодня начинается программа кэшбека для туров по России. Главное все сделать правильно — купить через карту «Мир» и заказать тур, который подключен к программе. А еще отдыхать не менее 5 дней. Получить можно до 15 тысяч рублей.

Более подробно о получении кэшбека читайте на «Клерке».

Краткая инструкция, чтобы получить кэшбек:

Оформить карту платежной системы «Мир» (если у вас её нет);

Зарегистрироваться в программе лояльности по карте «Мир»;

С 21 по 28 августа 2020 года зайти на официальный сайт программы Мирпутешествий.рф;

зайти на официальный сайт программы Мирпутешествий.рф; Выбрать направление (регион), куда вы хотите отправиться в путешествие до 20 декабря 2020 года;

Выбрать тур по России или гостиницу, в которой вы хотите провести отпуск;

Оплатить картой «Мир» на сайте гостиницы или туроператора полную стоимость турпакета или проживания в период проведения программы.

Возврат будет на карту «Мир», с которой производили оплату.