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Сегодня стартует программа кэшбека для туров по России

Сегодня начинается программа кэшбека для туров по России. Главное все сделать правильно — купить через карту «Мир» и заказать тур, который подключен к программе. А еще отдыхать не менее 5 дней. Получить можно до 15 тысяч рублей.

Более подробно о получении кэшбека читайте на «Клерке».

Краткая инструкция, чтобы получить кэшбек:

  • Оформить карту платежной системы «Мир» (если у вас её нет);
  • Зарегистрироваться в программе лояльности по карте «Мир»;
  • С 21 по 28 августа 2020 года зайти на официальный сайт программы Мирпутешествий.рф;
  • Выбрать направление (регион), куда вы хотите отправиться в путешествие до 20 декабря 2020 года;
  • Выбрать тур по России или гостиницу, в которой вы хотите провести отпуск;
  • Оплатить картой «Мир» на сайте гостиницы или туроператора полную стоимость турпакета или проживания в период проведения программы.

Возврат будет на карту «Мир», с которой производили оплату.

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