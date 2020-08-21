«Ашан» с января уволил десятки сотрудников, подозреваемых в коррупции

Французский ретейлер «Ашан» с января 2020 года активно борется с коррупцией среди сотрудников. И уволил несколько десятков подозреваемых.

Для этого в российском подразделении «Ашана» был организован комитет по compliance support — по внутреннему контролю за соблюдением законодательства сотрудниками компании. Такую деятельность развил новый глава этого подразделения Йоханнес Толай.

«Борьба с коррупцией, с откатными схемами, — тема, которая тебя как топ-менеджера в розничной торговле сопровождает всегда», — пояснил Толай.

По его словам, с начала работы комитета в компании уже уволены десятки сотрудников, которые потеряли доверие, не соблюдали должностные инструкции и, по мнению комитета, были близки к коррупции.

Как стало известно в марте, «Ашан» в России ежегодно терял около 2–3% оборота, или €80—100 млн, из-за коррупционных схем, внедренных менеджментом компании.

По материалам «РБК».