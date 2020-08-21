Налоговики общаются требованиями. Глюк программы или новая корпоративная культура?

Налоговики присылают различные сообщения, отказы, уведомления в одном формате — в виде требований. Это снова какой-то сбой, или просто чтобы налогоплательщики в тонусе были?

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«ИФНС 7714 и 7705, вы что там курите в ночи? В последнее время, ближе к полуночи, клиенты получают смс о том, что из ИФНС получено требование. Открываю- в одном случае это уведомление об излишне уплаченном налоге, в трех других — решение о возврате/зачете налога.Приходят именно в виде требования, и через Контур, и через Калугу. Развлекаетесь? Вам не икается?».

Скорее всего, это делает программа, но ведь программу-то люди пишут, ставят и настраивают. Или просто чтобы налогоплательщиков в тонусе держать?

Вот что пишут в комментариях:

«И 7703 такое же».

Кто-то советует:

«СМС сообщения же оператор отчётности отправляет... Я поставила себе в настройках время с 9 до 18 с понедельника по пятницу и сплю спокойно».

И:

«Я вообще телефоны везде убрала».

А кто-то считает так:

«Уж лучше так, чем настоящие требования на неделю неотрывной работы в виде подбора и сканирования по куче организаций».

Наверное да, если нет другого выбора.

Вот еще:

«Такое ощущение, что они сейчас почти все документы как требование пересылают. Видимо снова программа косячит, я думаю они так от нас получают сообщение что получили, прочитали».

А может, думают, что требование в любом случае откроют и прочитают.

Еще делятся:

«Так и 7716 таким грешат в последнее время и отказы в субсидии приходили как требования от 7743».

Бывает и такое:

«У меня еще Директору по два смс на одно типа Требование. В июле прислали 8 (ВОСЕМЬ) смс и ни одного требования, письма или хоть что-то. Приходится еще ещё и расследование проводить — правда ничего не прислалаи или по дороге что-то потерялось!».

А вот это прямо больно читать:

«О даааа!!! 7714 может! Они у нас один раз миллион со счета списали просто потому что у них был глюк в программе. МИЛЛИОН КАРЛ!».

Вот еще вариант:

«Давайте не забывать о сроках подписания требования, мне тоже пришло в субботу 15.08.,требование по ТКС через Контур, подписала, открыла, а там тадам... Уведомление о том, что 18.05. была перечислена субсидия,ооочень удивилась».

И еще:

«7735 ещё до этого не дошла, но скоро будет то же рассылать».

Как говорил Егоров, «ФНС — это сервисная служба». Правда, сервис местами хромает.