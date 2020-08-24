Налоговики требуют сведения по всему имуществу, активам, дебиторке у должника по налогам

ИФНС прислала странное требование — предоставить сведения по всем активам, имуществу, в том числе и недвижимому, по дебиторке. С указанием балансовой стоимости.

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«Вот такое письмо мне пришло от ИФНС причем, другого района».

Вообще, разве налоговая служба не может сама запросить все необходимые сведения в соответствующих органах? О недвижимом имуществе точно может, о транспортных средствах, да и баланс тоже. Правда, все данные там не дадут, о тех же запасах, продукции, дебиторке. Баланс раз в год сдают, там не совсем свежие данные будут.

Вот что пишут в комментариях:

«Ну скорее речь про централизацию взыскания за счет имущества. У вас долги по налогам есть?».

Автор отвечает, что долги есть, собираются оплатить, как деньги от заказчика придут. Просто удивляется, что ИФНС запрашивает сведения об имуществе без какой-либо ссылки на норму закона.