Клерк.Ру
Бухгалтерия и учет
Банки
Директору
Налоги, взносы, пошлины и платежи
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Налоговики требуют сведения по всему имуществу, активам, дебиторке у должника по налогам

ИФНС прислала странное требование — предоставить сведения по всем активам, имуществу, в том числе и недвижимому, по дебиторке. С указанием балансовой стоимости.

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«Вот такое письмо мне пришло от ИФНС причем, другого района».

ифнс

Вообще, разве налоговая служба не может сама запросить все необходимые сведения в соответствующих органах? О недвижимом имуществе точно может, о транспортных средствах, да и баланс тоже. Правда, все данные там не дадут, о тех же запасах, продукции, дебиторке. Баланс раз в год сдают, там не совсем свежие данные будут.

 Вот что пишут в комментариях:

«Ну скорее речь про централизацию взыскания за счет имущества. У вас долги по налогам есть?».

Автор отвечает, что долги есть, собираются оплатить, как деньги от заказчика придут. Просто удивляется, что ИФНС запрашивает сведения об имуществе без какой-либо ссылки на норму закона.

Верните Налог
📌 Реклама
Возврат налога за строительство дома: как оформить документы
Не упустите возможность забрать из бюджета свои 260 тысяч рублей
Узнать больше

Вот еще:

«Ну просят и просят, а обязанности предоставлять нет, или в ответ попросите сослаться на норму закона».

Автор собирается вежливо ответить, что обязанности такой нет.

А вот еще пишут:

«Конечно, взыскание за счет имущества выделено в отдельную инспекцию. Это предтеча Центров компетенций и двухуровневой структуры ФНС. Судя по всему, местные ИФНС если и останутся, то для технических функций. Но скорее будут ТОРМ или функции передадут в МФЦ. А контрольные функции (проверки, недоимка) передадут в ЦК. В 2021 году к четырем регионам, где контрольные функции уже переданы с ИФСН в УФНС, добавятся еще примерно 15. Такие вот планы параллельно с диджитализацией».

Вообще, налоговая может имущество арестовать, хотя больше любят блокировать банковские счета. 

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама