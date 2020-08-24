В СБП нашли уязвимость, с помощью которой мошенники перехватывали денежные переводы

В Системе быстрых платежей нашли уязвимость, которой пользовались мошенники для подмены счета получателе денежных средств.

Об этом сообщил ЦБ, пишет «Коммерсантъ».

«Проблема была выявлена в программном обеспечении одного банка (мобильное приложение и ДБО) и носила краткосрочный характер. Она была оперативно устранена» сообщил регулятор.

Как пишет издание, сама уязвимость оказалась настолько специфической, что обнаружить ее случайно было практически невозможно: «О ней мог знать кто-то хорошо знакомый с архитектурой мобильного банка этой кредитной организации. То есть либо кто-то внутри банка, либо разработчик программного обеспечения, либо тот, кто его тестировал».

При этом, ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов считает случайное обнаружение даже такой уязвимости вполне вероятным:

«Уязвимости могут встретиться в любом ПО, ведь программы, в том числе приложения для интернет-банкинга, пишут люди, которые могут ошибаться. Обычно подобные бреши обнаруживаются после обращений клиентов и расследования инцидентов» — сказал он.

Издание опросило несколько крупных банков, ни в одном не был подтвержден успешный взлом мобильного банка.