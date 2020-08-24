Почему требования налоговиков нужно внимательно читать и проверять, что там написано

Налоговики присылают самые разные требования. И, что самое важное, эти требования не всегда составлены в полном соответствии с законодатльством. Задача их получателей — читать внимательно.

Олег Яковенко, налоговый консультант, на своей странице в Facebook, разбирает по винтикам налоговые требования.

«Очередной прикол от налоговой по вызову на комиссию по побуждению. За прошедшую неделю ответ на 5 требований с приколами».

С чего все начинается:

«В адрес налогоплательщика направляется уведомление по форме КНД1165009 для вызова на комиссию по побуждению и легализации. Это надо, получается, налогоплательщику легализовать все и побудиться или возбудиться, так и не понял».

А дальше — основание требования: И возможные последствия.

«В уведомлении идет ссылка на п.п. 4 п.1 ст.31 НК РФ и штраф . И бухгалтер дальше уже уведомление не читает. а с выпученными глазами от страха пытается всъесть всю документацию. Она представляет как директор побуждится, побудится или возбудится, даже язык заплетается, или на комиссии все уже побужденные будут».

А на чем это все основано?

«Вызов в налоговую по п.п.4 п.1 ст.31 НК РФ на основании уведомления КНД1165009 регламентировано приказом ФНС России от 07.11.2018 № ММВ-7-2/628@ «Об утверждении форм документов, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации и используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий. Про вызов на комиссию по побуждению там нет ни слова. Это уже развод и незаконные требования, что дает право налогоплательщику не выполнять их требование».

А вот что дальше:

«А дальше еще интереснее, читаем внимательно вызов на комиссию на основании письма ФНС РФ.25.07.2017 г. № ЕД-4-15/14490 @. И все у бухгалтера ноги подкосились и мозги совсем поплыли. А ФНС РФ то специально письма рассылает для баранов на местах, чтобы читали и изучали, а они дальше названия, судя по уведомлениям, не читают».

Что получается?

«Получается, что одни бараны направляют незаконные уведомления, а другие бараны не читают эти требования с открытими глазами. И вот, в соответстви с этим письмом, налогоплательщику сначало направляется информационное письмо по форме, рекомендованной в Приложении № 8 к письму от 25.07.2017 г. № ЕД-4-15/14490 @ с целью побуждения налогоплательщика к самостоятельному уточнению налоговых обязательств, срок для побуждения дается один месяц. МЕСЯЦ!!!!!!! И только по истечении установленного срока, в случае непредставления пояснений, в которых приводятся аргументированные причины, объясняющие отсутствие оснований приглашения на комиссию, налоговым органом оформляется уведомление о вызове налогоплательщика».

А как же быть с коронавирусными ограничениями?

«Идет переписка как положено, так как ФНС рекомендует настоятельно из-за новой инфекции объщаться с налоговиками дистанционно. А кто гарантирует, что бухгалтер на этой комиссии не подхватит вирус и не заразит потом всех. Ведь сотрудники налоговой игнорируют требования о недопущении распространения COVID-19».

А вот тут — что думает о личном приеме Роспотребнадзор.

«Самое интересное, что в Роспотребнадзоре мне так и не смогли предоставить закон, постановление о том как необходимо посещать налоговую инспекцию и какие должны быть требования или рекомендации. Рекомендуют, но ответственность на себя не берут. Читайте внимательно все писульки из налоговой и сидите дома для них, а они пусть пишут письма мелким почерком для Вас».

В общем, читать письма нужно и правда внимательно. А то, вон, в последнее время вообще любые письма от налоговиков оформляются как требования.