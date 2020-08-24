Какие расходы на удаленке бухгалтеру можно компенсировать? А какие никак не получится?

Как компенсировать расходы бухгалтеру на удаленке? И что именно компенсировать? В конкретном случае хотят компенсировать даже коммунальные услуги.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги, поделитесь опытом. Бухгалтер в штате, но работает на удаленке. Трудовой договор. Гена хочет по максимуму возмещать все расходы, связанные с выполнением трудовых функций. В том числе: оплата эл/э, интернета, телефона, вода, амортизация компьютера, принтера, стула, стол, шкафа для бумаг и пр. С расходами на канцелярию всё ясно. Чек, авансовый отчёт. А как подтвердить, что комп, принтер и прочая рабочая утварь в собственности бухгалтера, если им в обед сто лет и документов нет. С коммунальной тоже более менее ясно. По квитанция ЖКХ рассчитать пропорционально рабочему времени. Только вот неясно, все ли расходы можно брать в налогообложение? Вообще, поделитесь соображениями и опытом как это всё оформить, чтоб со стороны налоговой не было вопросов. Заранее благодарю».

Кто-то в комментариях предположил, что директор очень симпатизирует бухгалтеру, но на самом деле она сама этого не хочет, ей же лишняя морока. Просто директор хочет что-то там сэкономить.

Сначала приведем эти комментарии, в них подробно расписано, что можно, а чего нельзя:

«Коммуналку оплачивать нельзя. От того, работает бухгалтер дома или нет, обязанность её уплачивать не зависит. Да, электроэнергия тратится, но вы никогда не сможете доказать, сколько именно потрачено. Про воду уж и не говорю. Пропорция по рабочему времени не взлетит. Той же водой чаще пользуются внерабочее время».

Действительно, может стиралка в это время работает, как заметил один из подписчиков.

Вот еще:

«Право собственности должно быть на имущество, или аренда, т.е. чеки, накладные на покупку ноутбука и прочего».

Кто-то просто советует, может зарплату поднять? Но с зарплаты нужно платить налоги, поэтому советуют оформить матпомощь, не более 4000 руб. в год.

А вот замечательная ветка комментариев:

«Вода? Надо было себе в договор приписать:-)

и туалетную бумагу!

и ещё мыло жидкое, хотя дороговато, кусок хозяйственного на месяц хватит:-)

а косметика?

да не говорите! там, если копнуть, набежит поболее зарплаты:-)

разорение для фирмы:-)

а это мы еще лякарства не посчитали, одного корвалолу в месяц сколько уходит:-)».

Вот еще советуют:

«Проще купить ПК и принтер на организацию и передать сотруднику. Расходы на бумагу для принтера и папки для документов — это ещё куда ни шло. Остальное — перебор. Стол, стул, ручка шариковая.... Мобильная связь — выдать рабочую sim-карту».

Вот уж правда, проще зарплату повысить. Или матпомощь выделить.