Борис Титов раскритиковал идею введения нового налога на рекламу

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову отзыв на законопроект № 979423-7 с поправками в НК.

Напомним, проект вводит в НК новую главу 25 1.1. «Гуманитарный сбор». Назначение сбора определяется как «финансирование оказания помощи физическим лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в лечении», а уплачивать его (в размере 5 % от суммы дохода), по замыслу, должны все распространители рекламы.

Законопроект не соответствует положениям пункта 2 статьи 8 НК, в соответствии с которой уплата сбора подразумевает предоставление плательщику определенных прав или выдачу разрешений (лицензий), констатирует Титов. Помимо этого, забота государства о категориях лиц, перечисленных в законопроекте, регламентируется Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». Согласно ему, порядок финансирования расходов по предоставлению гражданам социальных услуг устанавливается Правительством.