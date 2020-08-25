Клерк.Ру
Бухгалтерия и учет
Банки
Директору
Налоги, взносы, пошлины и платежи
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Борис Титов раскритиковал идею введения нового налога на рекламу

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову отзыв на законопроект № 979423-7 с поправками в НК.

Напомним, проект вводит в НК новую главу 25 1.1. «Гуманитарный сбор». Назначение сбора определяется как «финансирование оказания помощи физическим лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в лечении», а уплачивать его (в размере 5 % от суммы дохода), по замыслу, должны все распространители рекламы.

Законопроект не соответствует положениям пункта 2 статьи 8 НК, в соответствии с которой уплата сбора подразумевает предоставление плательщику определенных прав или выдачу разрешений (лицензий), констатирует Титов. Помимо этого, забота государства о категориях лиц, перечисленных в законопроекте, регламентируется Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». Согласно ему, порядок финансирования расходов по предоставлению гражданам социальных услуг устанавливается Правительством.

Верните Налог
📌 Реклама
Как вернуть налог с покупки квартиры? Мы знаем!
Верните до 650 000 рублей за покупку квартиры, не выходя из дома.
Узнать больше

Кроме того, согласно пункту 3 статьи 10 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», на распространителей рекламы уже накладывается обязательство размещать социальную рекламу в пределах 5 % от годового объема, напомнил Борис Титов.

«Если законопроект будет принят, мы получим очередной налог на все и вся, — считает бизнес-защитник. — Любой рекламируемый товар или услуга подорожают в той степени, в какой распространители рекламы будут вынуждены переложить новые расходы на рекламодателей. А расплачиваться в конечном итоге все равно будет потребитель. Но мало того, что перед нами попытка протащить еще одно обременение без глубокой экономической проработки и широкого общественного обсуждения, это еще и абсолютно неподходящее для нынешнего времени предложение. Тем более что среди игроков рекламного рынка много малых предприятий, которые сегодня испытывают очень серьезные трудности».

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама