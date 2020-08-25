«Как видит меня налоговая» — стоит пить корвалол, или ничего страшного?

Новый повод глотать корвалол для бухгалтеров — тестовая функция личного кабинета налогоплательщика «Как видит меня налоговая». Или пока не все так плохо?

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«В личном кабинете на налог ру заметила новую вкладку „как видит меня налоговая“. Зашла ради интереса, ужас: риск блокировки счета высокий, и не видит массу сданных деклараций за несколько лет, но по обособленному подразделению, которое стоит в другой налоговой: 6-НДФЛ (сдаём) и прибыль (не должны сдавать), а также имущество по головной организации, недвижимости у нас нет. Что предпринять? Ехать разбираться, или это просто тест новой функции?».

Вот чем делятся в комментариях:

«Ну у меня он не видит отчет по ЕНВД за 3-4 кв. 19-го и 1-2 кв. 20-го (это в Москве), по прибыли с 9 мес. 2017 (еще в 13 году ЕНВД сменили на УСН) и транспортному налогу».

А вот еще мнение о личном кабинете:

«Скажу вот что, 6 месяцев пишу через этот самый налог,ру письма в ИФНС о возврате налога, и тут посчастливилось дозвониться до них, на что мне налоговая отвечает: мы ваших писем не видим, система работает коряво, пишите через ТКС! Отсылаю заявление подписанное ЭЦП на закрытие ИП — через личный кабинет, позвонила налоговая и говорит, так не отсылайте, мы не может принять заявление и открыть! Мое мнение: не доведена до ума программа, вот и вылезают ошибки! Формирую через этот сайт квитанции на оплату налогов, как умудряется система посадить платежи не на тот ОКТМО».

В общем, пока нет официального письма — пусть видит как хочет.