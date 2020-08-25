Путин призвал ускорить организацию госконтроля коллекторов

Путин призвал ускорить организацию государственного контроля коллекторов. Об этом он говорил на встрече с главой службы судебных приставов Аристовым.

«Люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций всех — и подконтрольных вам, и неподконтрольных — это просто переходит иногда всякие границы. Поэтому это совершенно точно надо брать под контроль», — сказал глава государства.

Также президент попросил главу ФССП представить предложения по дополнительной численности сотрудников службы и ее дополнительному финансированию.

По материалам «ТАСС».