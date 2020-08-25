Налоговики грозят полицией при неподаче уточненной декларации по НДС

Требование от налоговой на чуть больше, чем на 70 тысяч рублей. Зато в требовании, при непредоставлении уточненной декларации, грозят передать материалы в полицию, по статье 159 УК (мошенничество).

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллега прислала мне интересное требование. Особенно заинтересовала строка про полицию и статью 159. Это новое веяние изменившегося законодательства или психологическое давление?».

Вот само требование:

Сумма для уголовного преследования маловата даже для Анапы. Тем более, почему 159-я, а не 199? Как умысел-то доказывать?

А вот что пишут в комментариях:

«За 70 тыс. руб. полицию не подключат. Но человеческий язык в описании порадовал».

Или вот:

«В последнее время в Требованиях, Уведомлениях, Информационных письмах мало чего из законодательства... Только психология и психологическое давление».

А кто-то считает, что полицию подключат, если есть основания. Правда, при такой сумме — это полномочия участкового. Который в такие дебри вообще лезть не будет.