Сенатор не нашел ничего страшного в том, что из-за ошибок ПФР недоплачивали пенсии

Ошибки при начислении пенсий, обнаруженные Счетной палатой, являются рядовыми рабочими недочетами.

Об этом РБК сообщил первый зампредседателя Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Речь идет об ошибках, которые обнародовала Счетная палата.

В частности, аудиторы выявили, что 16% пенсионерам недоплачивали пенсии, а работающим не всегда вовремя их индексировали.

«То, что они увидели ошибки, задвоения, если там нет злого умысла, то это все рабочие вещи, которые надо устранять и заниматься этим делом специалистам <…> Ничего удивительного в итогах проверки, я не вижу, ничего неустранимого тоже», — сказал сенатор.

По мнению Рязанского, введение неверных данных вполне допустимо. Важно, чтобы сотрудники Пенсионного фонда откликались на жалобы людей и устраняли нарушения в короткий срок.