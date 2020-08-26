Налогоплательщика вызывают в инспекцию, в которой он не на учете. Это вообще законно?

Может ли инспекция вызывать для дачи пояснений налогоплательщика, который не находится в этой инспекции на учете? Насколько это законно?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Подскажите, пожалуйста, вправе ли ИФНС № Х по г. Москве вызывать налогоплательщика для дачи пояснений по вопросу правомерности принятия им к вычету сумм НДС, если налогоплательщик стоит на учете в ИФНС № Y по г. Москве?».

Вот что пишут в комментариях:

«Да, такое бывает. Вызывали. Звонила по этому вопросу в свою налоговую. Сказали, что у кого разрыв тот и вызывает, реально, проверяли нас и моих контрагентов. Но пока для меня тоже загадка, почему в другую налоговую. По одним и тем же контрагентам вызывали и в нашу и в другую. Те контрагенты тоже не имеют никакого отношения к этой налоговой.... В вызове никогда не указывают контрагентов. Они их озвучивают при встрече под протокол».

Вот еще:

«При встречной проверке, когда проверяют не Вас, а контрагента, который стоит на учёте в этой налоговой. Но в вызове на проверку должны быть указаны проверяемая организация, период проверки и требуемые документы».

И еще:

«Федеральная налоговая служба это единая система налоговых органов, которая занимается контролем за их исчислением и уплатой. Она может реализовывать свои полномочия через любую из своих инспекций. Ваша ИФНС это только вопрос вашей территориальной привязки, но это не значит, что налоговая служба должна взаимодействовать с вами строго через эту инспекцию. Например, раньше „хитрые“ налплаты уходили в другую налоговую после плохого акта проверки, думая, что другая налоговая не сможет взыскать по нему доначисления. Но ошибались, и новая инспекция просто продолжала взыскание в суде».

Или вот это:

«НК дает право инспекции вызывать любых „физиков“, которые имеют отношение к деятельности проверяемой организации, даже если они состоят на учете в других инспекциях (ст. 90 НК). За невыполнение требования налоговой возможен штраф. За неявку без уважительных причин штраф составляет 1000 руб. За ложные показания или неправомерный отказ в их даче штраф в три раза больше — 3000 руб. (ст. 128 НК). Если „физик“ не явится в налоговую, откажется давать показания, то у инспектора также будут основания доначислить налог, так как отказ или неявка по сути это неподтверждение того или иного обстоятельства по проверяемой организации».

И тут же дополняют:

«Но, если решили не идти, тогда письменно сообщите в ИФНС сославшись на пункт 1 статьи 83 НК — налоговый контроль должны проводить инспекции по месту учета организации».

И напоследок, такой совет:

«Действовать по закону. В смысле, давать только то, что они имеют право требовать. Разумно подходить к выполнению их требований, не поднимать сразу лапки вверх, но и не переть нарожон, когда нет шансов. Если вам говорят доплатить, у вас левый поставщик, и поставки действительно не было, то может лучше и заплатить. А если вы уверены, что поставка была, доки в порядке, то посылайте их и доказывайте свою правоту. Как-то так».

Коллеги, а вы как думаете?