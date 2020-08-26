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У иностранного работника СНИЛС с ошибками, и данные в паспорте и патенте разнятся. Что делать?

Что делать, если сотруднику выдали СНИЛС с ошибками? И в паспорте и патенте данные расходятся?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Терпение лопается! Ну почему ПФР, УФМС, ИФНС — это марсиане! Патент на работу дают с одним отчеством, паспорт с ФИО с другим отчеством (Например: Болтджонович), зато СНИЛС вообще без отчества! И ещё наткнулась на то, что в СНИЛС ошибка была Валерьчтв (вместо Валерьевич)! Понимаю, что человек ошибся, но как можно, на таких документах делать ошибки? Вот теперь дружественное требование: РСВ разнится с СЗВ-М! Как пересдать РСВ на двоих, если в расчете все верно?».

Вот что пишут в комментариях:

«Вам надо корректирующую РСВ, в 3 разделе будет только два листа, один лист отменяющий, другой лист с поправками. В инете есть примеры как вносить в РСВ в 3-й раздел исправления».

А вот еще совет:

«Даже не напрягаюсь. Ни с РСВ, ни с ПФР. Делаю сканы документов и отсылаю их в оба адреса. Со словами „просим актуализировать базу данных по сотруднику...“. Сами же и посоветовали. Главное это цифры. Опять, их же утверждение».

И еще один:

«Отправьте по ТКС форму АДВ-6 и АДВ-2, у нас так исправили отчество в снилсе. Было АНДРЕВНА, стало АНДРЕЕВНА. до отправки СЗВ-М отправляли с неверным отечеством. РСВ как по паспорту (ошибок не приходило)».

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