ИП внезапно узнал, что он не на УСН. Как быть?

Как быть ИП, который при регистрации забыл подать уведомление о применении УСН, и при этом больше года работал в полной уверенности, что у него УСН. Налоговая блокирует счет, собирается доначислить НДС около миллиона. Как быть?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Так получилось, что при регистрации ИП не подали заявление о переходе на УСН, никто уже не помнит почему, регистрация была 01.04.2019 (Москва). ИП работал с полной уверенностью, что у него УСН. Сейчас налоговая заблокировала счет из-за непредставления декларации по НДС. Если рассчитать НДС к уплате за время работы, сумма получается около миллиона, это практически неподъемная сумма для ИП. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в данной ситуации, чтобы избежать уплаты НДС».

Вот что пишут в комментариях:

«Если мне память не изменяет, были судебные решения, в которых признавалось право на применение УСН „по факту“ — сдача отчетности, уплата ЕН. Порядок-то уведомительный».

На это ответили:

«В этой ситуации не поможет. Потому что после первой же сдачи декларации УСН его и вычислили. По практике же речь обычно о том, что декларации сдавались не один год и налоговую это устраивало».

И посоветовали:

«А точно не сдавали уведомление на УСН? Налоговая тут делала массовую ошибочную рассылку о том, что незаконно применяете УСН. Вы в ЕГРИП смотрели? Нет ли там сведений о том, что при регистрации это уведомление подавалось?».

В выписке из ЕГРИП это можно увидеть в комплекте документов, который подавали на регистрацию. Но если подавали позже (там 30-дневный срок), то этого уже не отследить.

Вот еще совет:

«Запросите в ИФНС информационное сообщение о применении УСН. Посмотрите, дадут или нет. Клиенту в июле прислали требование дать пояснения на каком основании УСН. Уведомление об УСН не сохранилось. Подали заявление, через неделю получили ответ, что уведомление о выборе УСН было 5 лет назад, и все у них есть оказывается».

Кто-то еще советует судиться, но это далеко не панацея. В общем, стоит концы поискать в своей ИФНС.