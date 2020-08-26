Люди платят добровольные взносы, чтобы купить себе право на пенсию. Но ПФР не спешит отражать эти деньги на ИЛС

Законодательством предусматривается право граждан на добровольное вступление в правоотношения по ОПС.

Так, на 1 января 2020 года в целом по России добровольно вступили в правоотношения по ОПС и уплатили страховые взносы 4 637 человек.

Как правило, это граждане, у которых отсутствует минимальные баллы или необходимый стаж.

При этом главным при определении их пенсионных прав становится своевременность отражения на счете уплаченных ими взносов. И вот с этим как раз возникают проблемы.

Проверка Счетной палаты показала, что сроки отражения добровольных взносов не соблюдались пенсионщиками. Просрочка составляет до 21 месяца!

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Из-за этого люди не могут выйти на пенсию.

В отчете Счетной палаты приводятся конкретные примеры. Вот один из них.