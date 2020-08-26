Люди платят добровольные взносы, чтобы купить себе право на пенсию. Но ПФР не спешит отражать эти деньги на ИЛС

Законодательством предусматривается право граждан на добровольное вступление в правоотношения по ОПС.
Самозанятые могут купить себе право на пенсиюТак, на 1 января 2020 года в целом по России добровольно вступили в правоотношения по ОПС и уплатили страховые взносы 4 637 человек.
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Как правило, это граждане, у которых отсутствует минимальные баллы или необходимый стаж.
При этом главным при определении их пенсионных прав становится своевременность отражения на счете уплаченных ими взносов. И вот с этим как раз возникают проблемы.
Проверка Счетной палаты показала, что сроки отражения добровольных взносов не соблюдались пенсионщиками. Просрочка составляет до 21 месяца!
Из-за этого люди не могут выйти на пенсию.
В отчете Счетной палаты приводятся конкретные примеры. Вот один из них.
Гражданин за назначением пенсии обратился 23 октября 2017 года. В связи с отсутствием требуемой величины пенсионных баллов в назначении пенсии по старости ему было отказано.
В июне 2018 года он добровольно уплатил в бюджет ПФР 60,0 тыс. рублей.
При повторном обращении 20 марта 2019 года в назначении пенсии снова было отказано по тем же основаниям, что и первоначально, поскольку сведения в ИЛС об уплате им страховых взносов отсутствовали.
Сведения были отражены только 25 июня 2019 года (с нарушением срока на 117 дней).
Пенсия по старости в размере 6 336,76 рубля была назначена только с 19 сентября 2019 года (с даты подачи третьего заявления).
Таким образом, гражданин по вине ПФР недополучил пенсию за период с 20 марта по 18 сентября 2019 года в размере 39 575,89 рубля.