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Удаленную работу стали предлагать чаще, но оплата там ниже на 5%

Число вакансий с режимом работы на удаленке за последний год выросло более, чем вдвое. Однако по ним предлагают в среднем на 5% меньшую зарплату.

Исследование провела «Авито Работа».

«Число вакансий с удаленным графиком в июле 2020 года в два с лишним раза превысило их число в июле 2019 года, выяснили аналитики сервиса. При этом в 2020 году рост количества объявлений с предложением удаленной работы продолжился после ослабления самоизоляции в регионах России», — говорится в исследовании.

За июнь в стране появилось на 14% больше «удаленных» вакансий, чем в мае, а за июль — еще на 14% больше, чем в июне. Наибольший рост вакансий в июле текущего года по сравнению с июлем 2019 года произошел:

  • в Екатеринбурге ( 212%),
  • в Омске ( 163%),
  • в Красноярске ( 161%),
  • в Челябинске ( 155%),
  • в Саратове ( 152%).

Наиболее часто вакансии с удаленным режимом работы предлагают в следующих сферах:

  • маркетинг,
  • реклама,
  • PR,
  • IT,
  • интернет,
  • телекоммуникации,
  • управление персоналом,
  • страхование,
  • консультирование.

По материалам исследования, число резюме с пожеланиями работать на уделенке, выросло в июле на 170% по сравнению с июлем 2019 года.

Среди крупнейших городов отклик соискателей по «удаленным» вакансиям за год больше всего вырос в Омске ( 489%), Воронеже ( 437%), Екатеринбурге ( 424%), Ижевске ( 408%) и Барнауле ( 375%), показало исследование. Единственным городом, где показатель снизился, оказалась Тюмень (-29%).

По материалам «Прайм».

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