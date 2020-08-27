Директор требует плату за аренду оргтехники за время простоя в пандемию

Директор сдает компании в аренду оргтехнику, и теперь требует плату за период пандемии, когда все в отпусках за свой счет сидели. Новый способ заработать?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«С директором заключен договор аренды офисной техники по которому он получает ежемесячную арендную плату. Три месяца не было деятельности, все в отпусках за свой счет, арендную плату он не получал. Теперь деятельность возобновилась, появились деньги. Директор требует за прошедшие три месяца, в которых деятельность не велась, арендную плату. Платить?».

Вот что пишут в комментариях:

«Платить. Допсоглашение сам с собой о приостановке действия договора он же, судя по всему, не подпишет?».

Вот еще мнение:

«Платить, не платить, — это не ваш вопрос. Ваш вопрос — включать в затраты или нет».

Или вот:

«Вы за аренду офиса/склада и тп платите в период пандемии? Платите. И тут тоже. Договор не приостанавливали, неважно использовалась техника или нет».

Еще:

«Если с ним не было допсоглашения о неначислении арендной платы в месяцы, когда была приостановлена деятельность, значит, вы должны за эти месяцы аренду начислить. Если не заплатите ему, будет просто висеть задолженность».

Как и всегда, нужно смотреть договор.

«Смотря какой договор. Но вообще, платить или нет, действительно решает директор. Ему можно только донести, что, так как был простой, это не лучшим образом скажется на финансовых показателях».

Кто-то шутит:

«Но зато улучшит личные финансовые показатели директора».

Вообще, оригинальный способ дополнительно заработать.