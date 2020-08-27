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«Чёрным» коллекторам дадут до 12 лет. В Госдуме разработали законопроект

На «Клерке» уже писали о том, что президент призвал ускорить организацию госконтроля коллекторов.

Законопроект предполагает включение в УК новую статью, которая установит повышенную ответственность за незаконную коллекторскую деятельность. Наказанием за нее будет лишение свободы на срок до 12 лет.

По сообщению «Коммерсанта», проект подготовлен комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Центробанк уже получил положительный отклик от Центробанка.

За последние два года в ФССП России поступило свыше 47 тыс. жалоб на действия коллекторов: речь идет о применении физической силы, угрозах, уничтожении и порчи имущества должников и их близких, говорит глава комитета Василий Пискарев.

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