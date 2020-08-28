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ФСС запустил проект «Открытый контракт». Там можно посмотреть все крупные госзакупки фонда

Фонд социального страхования запустил проект «Открытый контракт», позволяющий гражданам следить за тем, на что расходуются бюджетные средства. В режиме онлайн ФСС показывает, какие проводятся госзакупки по линии фонда.

Фонд соцстраха отвечает за обеспечение инвалидов средствами реабилитации, помощь пострадавшим от несчастных случаев на производстве и от профессиональных заболеваний, выплачивает социальные пособия. Финансируется фонд за счет страховых взносов от работающих граждан и из средств федерального бюджета. Ежегодно ФСС закупает десятки тысяч инвалидных колясок, протезов, ходунков, слуховых аппаратов, тростей и опор, абсорбирующее белье, медицинские изделия, средств ежедневного ухода для того, чтобы бесплатно предоставлять их инвалидам и застрахованным лицам, имеющим право на получение таких средств. Кроме того, среди позиций госзакупок Фонда значатся льготные путевки на санаторно-курортное лечение и другие медицинские и социальные услуги.

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Для информирования общественности о закупках Фонда был запущен электронный сервис «Открытый контракт», где публикуются сведения о конкурентных закупках с начальной (максимальной) ценой контракта более 1 млн. рублей. Здесь можно ознакомится с предметами планируемых закупок, техническими заданиями, требования к участникам закупок, критериями оценки заявок участников и с другой информацией.

О выявленных несоответствиях добровольные контролеры могут сообщить в центральный аппарат ФСС РФ. К тому же, зарегистрированные пользователи могут непосредственно участвовать в общественном обсуждении закупки: высказывать свое мнение относительно характеристик закупаемых товаров, условий выполнения работы или оказания услуги, вносить свои предложения, сомневаться в выполнимости условий контракта. На сайте есть удобная форма обратной связи: свои замечания и предложения пользователи могут направлять через личный кабинет. После рассмотрения обращения сотрудники Фонда уведомят автора о решении.

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По материалам «MK.ru»

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