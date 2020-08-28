ФСС запустил проект «Открытый контракт». Там можно посмотреть все крупные госзакупки фонда

Фонд социального страхования запустил проект «Открытый контракт», позволяющий гражданам следить за тем, на что расходуются бюджетные средства. В режиме онлайн ФСС показывает, какие проводятся госзакупки по линии фонда.

Фонд соцстраха отвечает за обеспечение инвалидов средствами реабилитации, помощь пострадавшим от несчастных случаев на производстве и от профессиональных заболеваний, выплачивает социальные пособия. Финансируется фонд за счет страховых взносов от работающих граждан и из средств федерального бюджета. Ежегодно ФСС закупает десятки тысяч инвалидных колясок, протезов, ходунков, слуховых аппаратов, тростей и опор, абсорбирующее белье, медицинские изделия, средств ежедневного ухода для того, чтобы бесплатно предоставлять их инвалидам и застрахованным лицам, имеющим право на получение таких средств. Кроме того, среди позиций госзакупок Фонда значатся льготные путевки на санаторно-курортное лечение и другие медицинские и социальные услуги.