Минфин пояснил, в каком случае можно получить вычет по счету-фактуре, полученном после окончания квартала

Счет-фактура получен после завершения налогового периода, можно ли получить по нему вычет в прошедшем периоде?

Да, можно, если он получен до 25 числа месяца, следующего за налоговым периодом, ответил Минфин в письме № 03-03-06/1/72012 от 17.08.2020 г. Но если товары (работы, услуги) указанные в этом счете-фактуре были приняты на учет в этом прошедшем налоговом периоде.

В ответе Минфин сослался на пункт 1.1 статьи 172 НК РФ. При получении счета-фактуры покупателем от продавца товаров (работ, услуг), прав после завершения налогового периода, в котором эти товары (работы, услуги), права приняты на учет, но до установленного статьей 174 НК РФ срока представления налоговой декларации за указанный налоговый период покупатель вправе принять к вычету сумму налога в отношении таких товаров (работ, услуг) с того налогового периода, в котором указанные товары (работы, услуги) были приняты на учет, с учетом особенностей, предусмотренных данной статьей.