Налогоплательщик не согласился с осмотром территории, но суды сказали, что налоговая была права

Суды признали законным осмотр налоговиками документов и оборудования налогоплательщика при проверке декларации по акцизам.

Арбитражный суд Уральского округа поддержал нижестоящие суды, которые признали законным постановление МИФНС № 22 по Свердловской области об осмотре территории, помещений, документов и оборудования ООО «Каменск-Уральская пивоварня». Решение вступило в законную силу.

По данным портала «За честный бизнес», ООО «Каменск-Уральская пивоварня» зарегистрировано в 2013 году. Основной вид деятельности — производство пива. На 1 января 2020 года в компании работали 60 человек. Единственный учредитель и директор — Семен Плотников. В 2019 году доходы «Каменск-Уральской пивоварни» составили 88,7 млн руб., расходы 85,8 млн руб.

Как указано в материалах дела, в апреле 2019 года в рамках камеральной проверки декларации «Каменск-Уральской пивоварни» по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и подакцизную спиртосодержащую продукцию за февраль 2019 года МИФНС решила провести осмотр территории, помещений, документов и оборудования компании. Налоговые инспекторы вынесли соответствующее постановление и в присутствии исполнявшего обязанности директора А.С. Сухарева провели осмотр. Однако уже после осмотра в «Каменск-Уральской пивоварне» решили, что «законным является осмотр исключительно документов и предметов».

«Осуществленные налоговым органом действия по осмотру территории и помещений не отвечают требованиям соразмерности и адекватности способа проверки поступившей декларации по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и подакцизную спиртосодержащую продукцию за февраль 2019 года», — приводится в материалах суда позиция пивоварни.

Но суды, исследовав протокол осмотра, пришли к выводу, что фактически МИФНС в ходе камеральной проверки с согласия налогоплательщика провели осмотр именно документов и предметов (оборудования). Поэтому осмотр в соответствии с п. 2 ст. 92 Налогового кодекса законен. По словам юриста ЮФ «Арбитраж.ру» Карины Кулаковской, законодательство не запрещает налоговикам в ходе камеральной проверки с согласия налогоплательщика проводить осмотр используемых им в своей предпринимательской деятельности предметов, в том числе для определения соответствия фактическим данным сведений, отраженных налогоплательщиком в документах, представленных в налоговые органы.

«Вместе с тем, суды неоднократно указывали, что п. 2 ст. 92 НК РФ устанавливает право налоговых органов проводить осмотр исключительно документов и предметов, а в отношении осмотра территорий и помещений такое право у налоговиков отсутствует. При этом суд может признать действия налогового органа законными, если из протокола осмотра будет прямо следовать, что фактически налоговым органом в ходе камеральной проверки с согласия налогоплательщика был проведен осмотр только документов и предметов (оборудования), используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности», — пояснила юрист.

Дело №А60-40299/2019.