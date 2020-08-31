Получится ли из бухгалтера врач?

Станет ли бухгалтер врачом, будь у него такая возможность? И стоит ли это вообще делать, с учетом возраста, знаний и возможностей?

Поделиться всех мнением просят в «Красном уголке бухгалтера».

«Уважаемые „бухгалтера“, если бы вам сейчас предложили пойти в медицинский институт и сменить сферу деятельности. Обучение за счет бюджета. Пошли бы работать врачом? Что врач, что бухгалтер — ответственность одна».

Не согласимся сразу — ответственность у врача все-таки повыше будет.

А вот что пишут в комментариях:

«У врача ответственность выше, в его руках жизнь человека. Хотя в любой профессии ключевое — не навреди».

У кого-то это была мечта с детства:

«Да! Мечта моя детства, ветеринарным врачом. Когда поступала — семья отговорила, типа „надо профессию, которая прокормит, а не вот эта вот блажь“. А на мединститут денег, естественно, не было...».

Вообще, ветеринарный врач сейчас может очень хорошо зарабатывать.

Кто-то сомневается:

«Знания немножко другие нужны... Биология, анатомия там, и т.п. Люди в вузе на врачей учатся дольше всех нас».

Это только в вузе, а ведь там очень много времени учатся. Хотя, в любой профессии учатся всю жизнь.

Вот еще пишут:

«Пошла бы. Более того, очень жалею что не стала врачом».

И:

«Я бы тоже в ветеринарный пошла. При таком количестве животных в семье здорово бы сэкономила».

А кто-то считает так:

«Не пошла бы. Система образования и здравоохранения убивает и призвание, и стремление и прочую романтику».

А бывает и наоборот:

«Как-то на семинаре в Кисловодске (лет 7-8 назад) в перерыве разговорился со слушательницей, которая наоборот: по настоянию родителей окончила мед., а потом через год или два пошла на курсы бухучета (или второе высшее получила, точно не помню) и стала лет через 5-6 главбухом довольно крупной стройфирмы».

Коллеги, а вы как думаете?