В России предлагают вернуть страхование от безработицы

В Госдуме предлагают вернуться к практике страхования занятости в России, чтобы оградить работников от ситуаций неполучения положенных выплат при увольнении.

Инициатива поступила от Единой России. По мнению первого зама руководителя фракции, возращение к практике страхования занятости может сделать ситуацию более справедливой для всех сторон в случае, когда из-за различных внешних факторов работодателю дорого увольнять сотрудников по закону, со всеми выплатами, а работнику — приходится писать по собственному.

В первую очередь, это направлено на снижение расходов самих работодателей.

«При сокращении работника работодатель своевременно сообщает в службу занятости, и выплаты всех выходных пособий были бы возложены на нее (то есть, на государство, поскольку службы занятости финансируются из бюджета)», — отметил Андрей Исаев.

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Во-вторых, страхование будет являться гарантией для работника. При увольнении он получит все выплаты, которые ему причитаются.

А в третьих, если организация обанкротилась, это поможет решить проблемы с выплатами работникам.

«Каждый раз, когда возникает такая ситуация, и люди требуют выплаты за год-два-три, это становится головной болью для региональных и местных властей. Существование фонда защиты от безработицы, фонда занятости могло бы стать резервуаром, позволяющим частично решать и такого рода проблемы», — отметил парламентарий.

В Минтруде готовы обсуждать эту инициативу — в ведомстве отметили, что ее нужно проработать с профсоюзами и работодателями, чтобы не получить обратного эффекта.

«Ее возвращение потребует понимания объема дополнительных расходов работодателей», — отметил глава ведомства Антон Котяков.

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Правда, не будет ли это страхование за счет самих работников?

По материалам с сайта «ЕР».