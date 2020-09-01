Выдача молока «безвредным» работникам облагается НДФЛ и взносами

Не облагаются страховыми взносами стоимость молока, выдаваемого работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, и компенсационные выплаты указанным работникам в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, в соответствии с нормами, утвержденными Приказом МЗСР от 16.02.2009 № 45н.

Что касается бесплатной выдачи молока работникам организации, условия работы которых не признаны вредными в соответствии с СОУТ, то стоимость выдаваемого молока подлежит обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке как выплата в натуральной форме, производимая в рамках трудовых отношений.

Об этом сообщает Минфин в письме от 19.08.2020 г. № 03-04-06/72760.

Кроме того, доходы в виде стоимости молока, выданного работникам организации, условия работы которых не были признаны вредными, подлежат обложению НДФЛ.