Больше половины россиян считают треть своей работы бессмысленной

53% опрошенных россиян уверены в том, что около трети их рабочего времени они занимаются бессмысленной работой.

Такие результаты дало исследование портала SuperJob.

«Россиян, которые считают, что каждая минута их рабочей деятельности наполнена смыслом, — менее половины (47%). По оценкам 53% респондентов, на бесполезный труд в среднем тратится почти треть рабочего времени (31%)», — говорится в результатах опроса.

При этом, смысл работы повышается с ростом зарплаты.

«Оценки потерь рабочего времени на бессмысленный труд снижаются с ростом уровня доходов, — заметили исследователи. Россияне с зарплатой до 30 тыс. руб. считают, что тратят без пользы 34% своего рабочего времени, россияне с зарплатой от 50 тыс. руб. — 29%», — отмечается в исследовании

Опрос провели с 29 по 31 августа 2020 года в 547 населенных пунктах во всех округах России. В нем приняли участие более 5 тыс. экономически активных граждан старше 18 лет.

По материалам «ТАСС».