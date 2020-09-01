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С сентября еще 5 регионов ввели НПД

Сегодня, 1 сентября, на 3 региона расширилась география применения НПД.

Самозанятость введена в Чечне, Карачаево-Черкесии и Забайкальском крае.

Кроме того, с 5 сентября стать самозанятым можно будет в Тамбовской области, а с 6 сентября — в Республике Марий Эл.

Добавим, в блоге Георгия Чахидзе на нашем сайте приведена таблица по всем регионам с датами перехода на НПД с момента запуска эксперимента в 2019 году по настоящее время.

Где еще введут НПД для самозанятых в сентябре: таблица с данными по всем регионам

На данный момент в 84 регионах уже введен режим самозанятости. Не охваченной этой системой остается только Республика Ингушетия.

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