С сентября еще 5 регионов ввели НПД

Сегодня, 1 сентября, на 3 региона расширилась география применения НПД.

Самозанятость введена в Чечне, Карачаево-Черкесии и Забайкальском крае.

Кроме того, с 5 сентября стать самозанятым можно будет в Тамбовской области, а с 6 сентября — в Республике Марий Эл.

Добавим, в блоге Георгия Чахидзе на нашем сайте приведена таблица по всем регионам с датами перехода на НПД с момента запуска эксперимента в 2019 году по настоящее время.

На данный момент в 84 регионах уже введен режим самозанятости. Не охваченной этой системой остается только Республика Ингушетия.