Где еще введут НПД для самозанятых в сентябре: таблица с данными по всем регионам

В 84 регионах РФ введена самозанятость. Не охваченным НПД остается только 1 регион.

В настоящее время в России уже 1 миллион граждан зарегистрировались в качестве самозанятых, и эта цифра постоянно растет. Темпы прироста за год увеличились почти в 3 раза. Если в прошлом году ежедневно регистрировались 1,3 тыс. плательщиков НПД, то в этом году каждый день к этому спецрежиму присоединяются по 3,5 тысячи человек.

На сегодняшний день НПД действует в 79 регионах РФ.

Но уже завтра география НПД расширится.

Всего в первые дни сентября к НПД присоединятся 5 регионов:

с 1 сентября — Чеченская Республика, Республика Карачаево-Черкессия, Забайкальский край ;

; с 5 сентября — Тамбовская область ;

; с 6 сентября — Республика Марий Эл.

Я подготовил таблицу по всем регионам с указанием даты вступления в силу режима НПД и нормативного акта, которым данный режим вводится.

Напомню, Федеральный закон от 01.04.2020 № 101-ФЗ дал право регионам вводить НПД на своей территории с 1 июля 2020 года.

Для этого власти субъектов должны принять региональный закон.

В этом законе должен быть прописан срок вступления его в силу, причем этот срок должен быть не ранее чем по истечении месяца со дня официального опубликования.

Таблица: дата введения в регионах НПД

Как видно из таблицы, стать плательщиками НПД могут жители 84 регионов Российской Федерации, то есть почти все регионы после получения права принимать соответствующий закон, приняли его.

Исключение — Республика Ингушетия, где на данный момент НПД не введен.

По информации ФНС, по количеству зарегистрированных самозанятых лидируют такие регионы как Москва, Московская область, Татарстан и Санкт-Петербург.

Среди присоединившихся недавно в лидерах Краснодарский край, Республика Крым и Ставропольский край.

В тройку лидеров по сумме среднего чека входят Крым (4 209 руб.), Севастополь (4 159 руб.) и Чукотский автономный округ (3 344 руб.).

По доходам самозанятых в топе Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Со времени эксперимента по введению НПД с начала 2019 года самозанятые отразили доходы в сумме более чем 130 млрд рублей и уплатили налоги на 3,5 млрд рублей.