Налоговики требуют документы по поставщику, его камералят. Это незаконно или необоснованно?

Очередное требование от налоговиков всех документов по поставщику — накладные, счета-фактуры, договоры, платежки за 1 квартал этого года. Законно ли это?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Помогите, пожалуйста, определить насколько законно требование. Вчера пришло требование с запросом документов по нашему поставщику „в соответствии со статьей 93, пунктом 1 статьи 93.1, абзацем первым пункта 5 статьи 93.1 Налогового кодекса“, но касающиеся деятельности нашей фирмы „в связи с Камеральной налоговой проверкой первичная Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2020“. Первичная декларация была отправлена 15.05, уточненок никаких не было. В рамках 88 статьи требований не приходило. Запрашиваемый список стандартный: накладные, счета-фактуры, договоры, платежки за 1 кв 2020».

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Вот что пишут в комментариях:

«Тут важны детали. Согласно п.1 ст. 93.1 НК РФ „Должностное лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у контрагента или у иных лиц, располагающих документами (информацией), касающимися деятельности проверяемого налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента), эти документы (информацию)“. Насколько понял, камералят поставщика. Так вот. В требовании в разделе „касающиеся деятельности“ указана ваша компания, а не ваш контрагент (проверяемый налогоплательщик), значит требование незаконное, стоит подготовить уточняюще-отказное письмо в ответ на такое требование. И конечно сроки камералки надо изучить, уточненки там и т.п.».

Вот еще пишут:

«Если в отношении налогоплательщика не проводится камеральная или выездная налоговая проверка, то выставлять требование о представлении первички и пояснений по ст. 93 НК РФ налоговики не вправе. Насколько ясно из требования, камеральная проверка у них уже прошла по срокам! Если истребуют конкретно по одному поставщику обязаны предоставить, но в данном случае из того, что написано, требование некорректное как минимум. Кроме этого, в обязательном порядке требование должно содержать указание на то, что документы (информация) нужны именно вне рамок проведения налоговых проверок по 93 статье. (Постановление АС ЗСО от 13.06.17 № Ф04-1488/2017). Но конечно это уже компании принимать решение, что показывать налоговой если скрывать собственно и нечего, а от чего можно и отписаться».

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А потом в комментариях начался небольшой спор, незаконное это требование от налоговиков, или необоснованное:

«Незаконное! Пишите ответ на предоставление конкретных сделок, контрагентов, обычно после этого ничего уже и не запрашивают».

На это отвечают:

«Разве с налоговой может приходить что-то незаконное? Я могу понять необоснованное. Но, если проверяется Поставщик, значит, у них есть Основания проверить взаимодействующих с ним контрагентов. Если последние „чисты“, то дается Пояснение, что, пожалуйста, вот доки, вот, всё чисто. Это же проверка. А при проверке надо доказывать и правильность и законность операций».

А все-таки, незаконно или необосновано? Коллеги, как думаете?