Гражданка требовала 50 млн руб. за присвоение ИНН. Он причинял ей нравственные страдания

Женщина потребовала с налоговиков 50 млн. рублей за присвоение ИНН. Правда, суды ее в этом не поддержали.

В исковом заявлении гражданка потребовала от налоговой инспекции компенсации морального вреда в размере 50 миллионов рублей. Жительнице Кузбасса не понравилось, что ей принудительно присвоили идентификационный номер налогоплательщика.

Она посчитала, что этот номер — это клеймо, которое причиняет ей и её семье нравственные страдания. Поэтому женщина и потребовала такую внушительную сумму.

Суд не поддержал иск и отказал в удовлетворении требований, уточнив, что присвоение идентификационного номера физлицу как субъекту налоговых правоотношений, не является номером гражданина и не подменяет его персональных данных.

Гражданка осталась недовольна решением суда и обжаловала его в вышестоящей инстанции. Но и вышестоящая инстанция оставила решение суда первой инстанции без изменения.

Дело №33-6637/2020.

По материалам канала "Мытарь".