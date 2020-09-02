В законе об ОПС пропишут пониженные взносы для IT-компаний

Федеральным законом от 31.07.2020 № 265-ФЗ внесены поправки в НК, предусматривающие, в том числе, пониженные взносы для IT-компаний.

Однако соответствующие изменения должны быть прописаны и в законе № 167-ФЗ от 15.12.2001 «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». Их разработал Минтруд.

Текст проекта опубликован на федеральном портале.

Для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, бессрочно установят ставку взносов на ОПС — 6 %. Кроме того, такая же ставка устанавливается для организаций, осуществляющих проектирование и разработку изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции.

При этом право на применение пониженного тарифа страховых взносов предусматривается для компаний, включенных в реестр организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции, ведение которого будет осуществляться Минпромторгом.