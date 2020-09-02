Родители могут по очереди брать отпуск по уходу за ребенком

Ситуация: отец ребенка находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и работает на условиях неполного рабочего времени. Он планирует уйти в отпуск на 50 дней (столько неотгулянных дней накопилось за два года), прервав отпуск по уходу за ребенком.

Может ли жена, которая работает у другого работодателя, оформить на время отпуска мужа отпуск по уходу за ребенком также на 50 дней?

Ответ: да, может.

Такой ответ дали в московском региональном отделении ФСС (письмо № 14-15/7710-3586л от 20.08.2020).

В соответствии с нормами действующего законодательства мать ребенка может воспользоваться своим правом на отпуск по уходу за ребенком на период очередного оплачиваемого отпуска отца ребенка.

В ФСС напомнили, что отпуск по уходу за ребенком может быть использован полностью или по частям также (не одновременно) матерью, отцом ребенка, бабушкой, дедушкой, другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком.