Налог на имущество можно считать по кадастровой стоимости, если так будет меньше, чем по инвентаризационной

Кассационным определением от 15.07.2020 № 10-КА20-2-К6 Верховный Суд РФ отменил решения нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение по вопросу перерасчета налога на имущество физлиц.

Суд отметил, что постановлением Конституционного Суда РФ от 15.02.2019 № 10-П «По делу о проверке конституционности статьи 402 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки О.Ф. Низамовой» нормы ст. 402 НК признаны не противоречащими Конституции.

Они не исключают права налогоплательщика обратиться за расчетом налога с применением сведений о кадастровой стоимости имущества и соответствующего размера налоговой ставки, если сумма налога, исчисленная по инвентаризационной стоимости этого имущества, существенно (в два и более раза) превышает сумму налога, исчисленного исходя из кадастровой стоимости.

Такой порядок расчета налога может применяться, если в субъекте РФ для соответствующего налогового периода используется инвентаризационная стоимость имущества.

Верховный Суд РФ указал, что отмеченный порядок налогообложения также может применяться в аналогичных случаях в отношении недвижимости физлиц, не являвшихся участниками вышеназванного дела в Конституционном Суде.