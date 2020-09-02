Сначала вызвали в инспекцию сославшись не на тот пункт, а потом требуют все документы

Налоговики вызвали в инспекцию представителя компании. Причем, основанием выбрали пунктстатьи НК, указывающий на право истребовать документы, а не вызывать. А после прислали требование из разряда «дайте все, что у вас есть».

Огромным кейсом поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«Мой доверитель [ООО] получил уведомление о вызове в налоговый орган. В качестве основания в уведомлении указан п. 8.1 ст. 88 НК РФ „в связи с выявленными расхождениями....“. Честно говоря, п. 8.1 говорит о праве налогового органа истребовать в рамках камеральной налоговой проверки у налогоплательщика документы и никакого отношения к вызову в налоговый орган не имеет, ну пусть будет как будет».

«Содержание протокола стандартное, набор „страшилок“ обычный. Я правда не совсем понял, как это мой доверитель, в соответствии с приказом ФНС России № ММ-3-06/333 (концепция системы планирования ВНП) был признан налогоплательщиком — „выгодоприобретателем“. В этом приказе нет ни слова о выгодоприобретателях. Может мне кто-то пояснит? В ходе комиссии я дал краткие пояснения и сообщил инспектору, что я пока не вижу причин для уточнения обязательств. И через 3-4 дня доверитель получил требование».

Следующим постом автор выложил требование, которое клиент получил по ТКС.

«Доверитель по ТКС получает требование. На первый взгляд довольно объёмное, формата „дайте всё, мы у вас ещё попозже анализ ДНК попросим“. Пробежав его бегло мы с бухгалтером сначала немного опешили от объема истребуемого, хотя и не удивились, но как говорится „дьявол кроется в деталях“.

«Ещё раз убедился в том, что требования надо всегда читать внимательно, в том числе применяя правила русского языка».

И наконец, третьим постом автор обращается к бухгалтерам

«А теперь вопрос к пытливым умам бухгалтеров. В уведомлении от 30.07.2020г., полученном моим доверителем, в качестве основания указан п. 8.1 ст. 88 НК РФ, „в связи с выявленными расхождениями между сведениями об операциях, содержащихся в налоговой декларации по НДС доверителя и контрагента“. Стоит отметить, что согласно п. 3 ст. 88 НК РФ „Если камеральной налоговой проверкой выявлены ошибки в налоговой декларации (расчете) и (или) противоречия между сведениями, содержащимися в представленных документах, либо выявлены несоответствия сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у налогового органа, и полученным им в ходе налогового контроля, об этом сообщается налогоплательщику с требованием представить в течение пяти дней необходимые пояснения или внести соответствующие исправления в установленный срок.“

То есть ИФНС сначала должно было направить в адрес моего доверителя требование о предоставлении пояснений, однако этого сделано не было.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в Определении от 12.07.2006 № 267-О, по смыслу положений статьи 88 Кодекса (в редакции до вступления в силу Федерального закона от 27.07.2006 № 137-ФЗ) налоговый орган обязан информировать налогоплательщика об обнаруженных ошибках при заполнении документов и налоговых правонарушениях и требовать от него соответствующих объяснений. Именно обязан. Такая же позиция содержится в письме Минфина № 03-02-08/1322 от 15.01.2020, что требование пояснений — это не только право налоговой инспекции, но и ее обязанность. Так вот вопрос, как подобное нарушение НО и на что, может повлиять в этом кейсе?»