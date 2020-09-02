Началась осень, налоговики активно вызывают в инспекцию пояснить за 2017 год

И снова налоговики вызывают на дачу пояснений. Причем, оснований для этого нет. Что это, имитация бурной деятельности, или из разряда «прокатило»?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«10-ка в Москве начала „бомбить“ требованиями за 2017 год. Уверяют о несданной отчетности, думаю скоро и другие подтянутся. Но самое интересное, им мало выставить требование, они тут же приглашают на дачу пояснений в налоговую. Заняться нечем? Теперь они будут постоянные встречи устраивать? Соскучились по живому общению?».

Вот что пишут в комментариях:

«ИБД и закрытие 2017 года (3-х летний период глубины проверки)».

ИБД, это «имитация бурной деятельности».

Кто-то считает так:

«Бухи, везде одинаково изображают активность, для имитации бурной деятеььности. Налоговая не исключение. Все хотят премию».

Неужели у бухов хватает времени активность изображать? Там скорее и изображать не нужно ничего, с учетом что лето закончилось.

Еще в комментариях начал зарождаться спор о том, что могут налоговики, а что не могут. Имеется в виду, они имеют право вызвать в инспекцию, или только пригласить?

Коллеги, а вы что думаете?