Может ли ИП, будучи агентом ООО, ставить печать этого ООО на актах? Спойлер: не может

Немного запутанный вопрос о том, может ли ИП подписать документы от имени ООО и поставить при этом печать ООО. Вообще, может, но не в данном случае.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Может ли ИП подписывать акты выполненных работ от имени организации ООО? Акты с печатью ООО».

Как поясняют дальше, между ИП и ООО заключен агентский договор, ИП действует как агент в интересах ООО от своего имени. То есть, ему для этого нужна доверенность.

Вот что пишут в комментариях:

«Если ИП агент и работает за вознаграждение, и действует от своего имени, то он, участвуя в расчёте, подписывает все документы с заказчиками, ставя свою подпись и печать».

Если, конечно, он использует печать. Но вот ставить печать ООО этот ИП в данном случае не вправе. Он не является единоличным исполнительным органом этого ООО (в виде ИП-управляющего), не является он и сотрудником этого ООО (которому внутренними документами разрешено от имени организации подписывать документы и ставить печать).

Он по агентскому договору действует в чужом интересе, но от своего имени. А значит, акты по выполению своих работ третьим лицам он должен подписывать сам и заверять их своей печатью.

Кто-то в комментариях считает, что если есть доверенность, то он может ставить печать организации. Но ведь опять же, по агентскому договору он действует от своего лица, а не от лица организации. Как он может в этом случае ставить печать?

В общем, если бы он был управляющим в этом ООО, его директором (это не мешает ему иметь статус ИП), или уполномоченным на то сотрудником — то ставить печать ООО он вправе. В случае агентского договора — не вправе.