Письмо из налоговой, в которой с прошлого года компания не числится. Отвечать на него?

Стоит ли отвечать на письмо налоговиков, если в этой налоговой вы более не числитесь? Тем более, что это именно письмо, а не требование?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Ушли из налоговой в декабре 2019 года. И вдруг- по ТКС приходит от них письмо о нарушении нами валютного контроля и что нам надлежит предоставить им в бумажном виде копии документов по Паспорту сделки за 2018 год и копии паспорта ГД для выписки штрафа. От налоговой по месту регистрации — ни слова. Отвечать?».

Вот что пишут в комментарниях:

«Не рекомендую не отвечать. Это не налоговая проверка и правила НК тут не действуют. Штрафы за нарушения валютного законодательства немаленькие».

Еще уточняют:

«Письмо или требование? На письмо не отвечать, на требование можно ответить что все предоставите по ткс в свою налоговую».

Автор вопроса уточняет что это письмо. И вот на письмо ей отвечать не советуют. Тем более, налоговая-то не своя.